В корзину с грибами добавили 7 грибов Сколько надо взять грибов из корзины чтобы н?? стало на 10 грибов меньше чем сначала

Гость: Гость:

Нужно взять 17 грибов. Потому что, мы уже положили 7 грибов, значит нам нужно забрать эти 7 грибов, останутся в корзине те грибы, которые уже были и еще нужно забрать 10 грибов, что бы в корзине стало на 10 грибов меньше, чем было.