Анализ верша "Летняя раса"
Литература
Анализ верша "Летняя раса"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як брыльянты, рассявае Ночка летняя расіцу, Туманамі спавівае Луг зялёны над крыніцай.А як раніца настане, Бліскі сонца загуляюць, – Рос прыходзіць адцвітаньне, Гуманы у рэчцы таюць.Як брыльянты, гінуць росы На зялёнай сенажаці; Сонца косы, нашы косы Не даюць паўдня ім знаці!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Помогите пожалуйста,решить пример по действиям.Прошу.вас даю 15 баллов 3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45)
Математика
В корзину с грибами добавили 7 грибов Сколько надо взять грибов из корзины чтобы н?? стало на 10 грибов меньше чем сначала
Литература