Анализ верша "Летняя раса"

Литература
Анализ верша "Летняя раса"
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Гость:
Як брыльянты, рассявае Ночка летняя расіцу, Туманамі спавівае Луг зялёны над крыніцай.А як раніца настане, Бліскі сонца загуляюць, – Рос прыходзіць адцвітаньне, Гуманы у рэчцы таюць.Як брыльянты, гінуць росы На зялёнай сенажаці; Сонца косы, нашы косы Не даюць паўдня ім знаці!

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