Ангиме курап бериниздерши
Қазақ тiлi
Ангиме курап бериниздерши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қыс мезгілі. Сая мен Аян қармен ойнауға далаға шықты. Олар далада азық іздеп жүрген құстарды көрді. Сая мен Аян оларға үйден алып шыққан нанды бөліп берді. Құстар да жердегі нанды жеуді бастады. Ал оларға сырттан қарға қарап тұр.
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