Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?

Физика

Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?

Автор: Гость