Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?

Физика
Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=60 см             минимальную плотность берем иэ таблицы: b=50 см             ρ=m/ V;   V=a b c=60*50*0,5=1 500 см³ c=0,5 см            m=ρV=2,2*1 500=3 300 г = 3б3 кг. ρ=2,2 г/см³        Ответ: m=3,3 кг ___________ ρ-?
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