Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?
Физика
Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=60 см минимальную плотность берем иэ таблицы: b=50 см ρ=m/ V; V=a b c=60*50*0,5=1 500 см³ c=0,5 см m=ρV=2,2*1 500=3 300 г = 3б3 кг. ρ=2,2 г/см³ Ответ: m=3,3 кг ___________ ρ-?
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