Составте сложноподчиненное предложение,используя подчинительные союзы: 1.)Человек нашёл своё призвание.2)Солнце скрылось за горизонтом.3)Этот вид остаётся в памяти на всю жизнь...Помогите прошу вас,заранее всем спасибо!!

Русский язык
Составте сложноподчиненное предложение,используя подчинительные союзы: 1.)Человек нашёл своё призвание.2)Солнце скрылось за горизонтом.3)Этот вид остаётся в памяти на всю жизнь...Помогите прошу вас,заранее всем спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Человек нашёл своё призвание, поэтому он и счастлив. 2) Солнце скрылось за горизонтом, поэтому ребята не рискнули идти через лес. 3) Этот вид остаётся в памяти на всю жизнь, потому что такая необыкновенная красота встречается очень редко.
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