Составте сложноподчиненное предложение,используя подчинительные союзы: 1.)Человек нашёл своё призвание.2)Солнце скрылось за горизонтом.3)Этот вид остаётся в памяти на всю жизнь...Помогите прошу вас,заранее всем спасибо!!

Гость: Гость:

1) Человек нашёл своё призвание, поэтому он и счастлив. 2) Солнце скрылось за горизонтом, поэтому ребята не рискнули идти через лес. 3) Этот вид остаётся в памяти на всю жизнь, потому что такая необыкновенная красота встречается очень редко.