Помогите пожалуйста,разделитьслова для переноса,и какие из этих слов нельзя пере??ести
Русский язык
Помогите пожалуйста,разделитьслова для переноса,и какие из этих слов нельзя пере??ести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жи-вет,вась-ка,по-лез,боль-шой,од-наж-ды,гнез-до,пу-шис-тый,про-каз-ник,за-ме-тил,уви-дел,бе-ре-за,быст-ро,клю-нул,спрыг-нул,тет-радь,али-на,ежи-ки,кни-га,днев-ник,кос-тюм,пла-ток. Остальные слова перенести нельзя
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