Упростите выражение 1целая 3\8* 1целую 2\7m*2\3

Математика
Упростите выражение 1целая 3\8* 1целую 2\7m*2\3
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