Открытия в мировом океане в 21 веке?

География
Открытия в мировом океане в 21 веке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нахождение под льдом Антарктики озёра на глубине 231 метра
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