В книге 80 страниц.в первый день Таня прочитала1:5книги,аво второй 11 страниц.Сколько страниц осталось прочитать?

Математика

В книге 80 страниц.в первый день Таня прочитала1:5книги,аво второй 11 страниц.Сколько страниц осталось прочитать?

Автор: Гость