В книге 80 страниц.в первый день Таня прочитала1:5книги,аво второй 11 страниц.Сколько страниц осталось прочитать?
Математика
В книге 80 страниц.в первый день Таня прочитала1:5книги,аво второй 11 страниц.Сколько страниц осталось прочитать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:5=16 книг 16+11=27 80-27=53 книги ответ.53
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