Объясните значение устойчивых выражений Загадка Сфинкса, олимпийское спокойствие

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Разеологизм «Загадка Сфинкса» значениеНаверняка каждый представляется себе сфинкса – величественную статую получеловека-полульва, важно возлежащего на каменном основании. Набережную Невы в Санкт-Петербурге также зорко охраняют сфинксы, привезенные сюда в 1832 г. из египетских Фив. В лицах статуй читается какое-то презрительное спокойствие и таинственная важность, кажется, что выражение «загадка сфинкса» связано именно с этими представителями древнего Египта. На самом деле речь тут идет о другом мифическом сфинксе, родиной которого является Греция.Согласно греческим легендам, сфинкс – это чудовище, обладающее женским лицом, львиным телом и огромными птичьими крыльями. Он восседал на высоком утесе возле городских ворот Фив и каждому путнику задавал один и тот же вопрос: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» Тех, кто не отгадывал загадку, ждала ужасная смерть в лапах чудища.Единственным из людей, кому удалось найти правильный ответ, стал Эдип, сын правителя Фив. «Маленький ребенок ползает на четвереньках, взрослый человек ходит на двух ногах, а старик еще и опирается на палку», – ответил юноша. Сфинкс, не ожидая, что кому-то удастся разгадать его головоломку, в отчаянии сорвался с утеса и насмерть разбился о скалы.Непосвященному человеку может показаться, что речь идет об одном и том же существе: опять же фигурирует город Фивы. Но не стоит путать Фивы, расположенные в Элладе с египетскими Фивами – древней столице государства фараонов.Непонятные, таинственные люди с незапамятных времен зовутся «сфинксами», фразеологизм «загадка сфинкса» мы употребляем, когда говорим о сложной, трудно решаемой задаче.