Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке
Математика
Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 12 : 4 = 3 грузовых машин 2 12 + 3 = 15 грузовых и легковых вместе 3 15 : 5 = 3 мотоциклов 4 15 + 3 = 18 всего машин Ответ : 18 всего машин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге 80 страниц.в первый день Таня прочитала1:5книги,аво второй 11 страниц.Сколько страниц осталось прочитать?
Литература
Українська мова