Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке

Математика

Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке

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