Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке

Математика
Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин вместе ско лько мотоциклов было на стоянке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 12 : 4 = 3 грузовых машин 2 12 + 3 = 15 грузовых и легковых вместе  3 15 : 5 = 3 мотоциклов  4 15 + 3 = 18 всего машин  Ответ : 18 всего машин
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