10 пословиц с причастным оборотом или причастием

Гость: Гость:

1. Не дав слово, крепись,а давши - держись. 2. Говоря про людей, устанется, а слушая про себя, достанется. 3. Поработавший на славу отдыхает по праву. 4. Загоревшуюся любовь водой не потушишь. 5. Глупейшему сыну и родной отец ума не пришьет. 6. Не всяк сватавшийся женится. 7. Боящегося работы счастье сторонится. 8. Материнский гнев, что тающий снег. 9. Родившая мать кормит детей, как плодородная земля людей. 10. Добро по миру не рекой течёт, а сплочённой семьёй живёт. всё, 10 штук! :)