10 пословиц с причастным оборотом или причастием

Русский язык
10 пословиц с причастным оборотом или причастием
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не дав слово, крепись,а давши - держись. 2. Говоря про людей, устанется, а слушая про себя, достанется. 3. Поработавший на славу отдыхает по праву. 4. Загоревшуюся любовь водой не потушишь. 5. Глупейшему сыну и родной отец ума не пришьет. 6. Не всяк сватавшийся женится. 7. Боящегося работы счастье сторонится. 8. Материнский гнев, что тающий снег. 9. Родившая мать кормит детей, как плодородная земля людей. 10. Добро по миру не рекой течёт, а сплочённой семьёй живёт. всё, 10 штук! :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прилогательное с слова УРОК
Ответить
Математика
Номер 326. Решите пожалуйста.
Ответить
История
Расположите события по мере их возникновения А первобытный человек Б письменность В человек разумный Г земледелие Д обработка металла
Ответить
История
Место гибели и захоронение ермака
Ответить
Математика
Помогите на стоянке было 12 легковых машин грузовых машин в 4 раза меньше чем легко??ых а мотоциклов в 5 раз меньше чем легковых и грузовых машин в...
Ответить