Помогите пожалуйста. Первый крестовый поход-участники

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КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ — войны (1096-1270) на Ближнем Востоке (Сирия, Палестина, Северная Африка), организованные католической церковью под знаменем борьбы против «неверных» (мусульман), освобождения гроба Господня и Святой земли (Палестины). Первый крестовый поход (1096-1099) завершился захватом крестоносцами у сельджуков Иерусалима и образованием Иерусалимского королевства. Второй крестовый поход (1147-1149, повод — взятие в 1144 сельджуками Эдессы) и Третий крестовый поход (1189-1192, вызван завоеванием в 1187 Иерусалима Салах-ад-дином) были безрезультатны. Четвертый крестовый поход (1202-1204), организованный по инициативе римского папы Иннокентия III, был направлен (главным образом усилиями венецианского купечества) против Византии, на части территории которой после захвата крестоносцами Константинополя была создана Латинская империя (1204-1261). Пятый крестовый поход (1217-1221), Шестой крестовый поход (1228-1229), Седьмой крестовый поход (1248-1254), Восьмой крестовый поход (1270) существенной роли не сыграли.