Помогите пожалуйста. Первый крестовый поход-участники
История
Помогите пожалуйста. Первый крестовый поход-участники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ — войны (1096-1270) на Ближнем Востоке (Сирия, Палестина, Северная Африка), организованные католической церковью под знаменем борьбы против «неверных» (мусульман), освобождения гроба Господня и Святой земли (Палестины). Первый крестовый поход (1096-1099) завершился захватом крестоносцами у сельджуков Иерусалима и образованием Иерусалимского королевства. Второй крестовый поход (1147-1149, повод — взятие в 1144 сельджуками Эдессы) и Третий крестовый поход (1189-1192, вызван завоеванием в 1187 Иерусалима Салах-ад-дином) были безрезультатны. Четвертый крестовый поход (1202-1204), организованный по инициативе римского папы Иннокентия III, был направлен (главным образом усилиями венецианского купечества) против Византии, на части территории которой после захвата крестоносцами Константинополя была создана Латинская империя (1204-1261). Пятый крестовый поход (1217-1221), Шестой крестовый поход (1228-1229), Седьмой крестовый поход (1248-1254), Восьмой крестовый поход (1270) существенной роли не сыграли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните деление и выразите делимое через делитель неполное частное и остаток в виде равенства а равно б умножить на а Плюс радио делимое делитель...
Математика
Не выполняя построения найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции y=-2,4x+9,6 (с объяснением пожалуйста!!)
Алгебра
Известно что 3m^4=-2 найдите значение выражения 1)-12m^4n 2) 3m^8n^2. пожалуйста, очень строчно!!!
Русский язык