Какие разряды местоимений вы знаете? приведите примеры.

Гость: Гость:

Слушай! Их выделяются 9 видов: 1) Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они; Это местоимения, указывающие на лица, которые участвуют в речи. 2) Возвратное: себя; Это местоимение, которое обозначает, что действие, совершаемое кем-то, направлено на само действующее лицо. 3) Притяжательные: мой, твой, свой, ваш, наш, его, её, их; Эти местоимения указывают на признак предмета по его принадлежности. 4) Вопросительные: кто, что, какой, чей, где, который, откуда, сколько, каковой, каков, зачем; Местоимения этого вида употребляются в вопросительных предложениях. 5) Относительные: кто, что, какой, который, чей, сколько, каковой, каков, зачем, когда; Эти местоимения совпадают с вопросительными. 6) Указательные: тот, этот, столько, такой, таков, сей; Местоимения такого рода, являются средствами указания на определённые предметы, признаки, количество (с различением одного от другого). 7) Определительные: всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой, весь; Местоимения этого вида служат средством уточнения того предмета, признака, о котором идёт речь. 8) Отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего, незачем; Местоимения, которые указывают на отсутствие предметов, признаков, количества. 9) Неопределенные : некто, весь, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, какой-либо и др. Местоимения эти указывают на неопределённые, неизвестные предметы, признаки, количество.