Текст из 5-6 предложений со словом премьера

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По поводу грядущего роста цен Уважаемый господин премьер министр всех россиян и россиянок! Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-маиором в 17. Сначала удивляешься: думаешь, что правительственный кортеж - тогдашний премьер-министр Косыгин приехал Уважаемый господин премьер-министр всех россиян и россиянок! В Праге, на премьере «Дон-Жуана», он предложил Дон-Жуану в последнем акте перед приходом статуи спеть куплеты Керубино из «Свадьбы», чтобы рассмешить пражцев, любивших «Свадьбу».