РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ: 1) {6х+5у=1, {2х-3у=33 2) {2-3х=2(1-у), {4(х+у) =х-1,5. Пожалуйста реши??е подробно умоляю, заранее спасибо!!

Алгебра
РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ: 1) {6х+5у=1, {2х-3у=33 2) {2-3х=2(1-у), {4(х+у) =х-1,5. Пожалуйста реши??е подробно умоляю, заранее спасибо!!
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Дилпбаьщмоцлвилмвтуал
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