Для чего изучают природу
Обществознание
Для чего изучают природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для познания окружающего нас мира, законов его развития. Чтобы мы поняли, насколько природное равновесие важно для нас и хрупко, и что надо беречь его от пагубного влияния человеческой деятельности.
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