На сколько 8/27 от числа 5,4 больше, чем 4 2/3 % от числа 6/7?

Гость: Гость:

8/27 от числа 5,4 = 5,4*8/27=1,6 4 целых 2/3% от числа 6/7 = 6/7*(4+2/3)/100=0.04 Ответ: 8/27 от числа 5,4, на ― 1,56 больше ― чем 4целых2/3 % от числа 6/7 Если вопрос состоял ВО сколько раз больше, то ответ ― 1,6/0,04 = 40 То есть: 8/27 от числа 5,4, в 40 больше ― чем 4целых2/3 % от числа 6/7. Есть вопросы?