История.!!!Помогите с таблицей пожалуйста!!!

Гость: Гость:

1. Первый Крестовый поход. Годы с 1096-1099. Участники: крестьяне, бедняки и феодалы. Цели: призыв освобождения "Святой земли" и Гроба Господня от "неверных" турков-сельджуков папой Урбаном 2. Результаты: многие погибли от голода или утонули. Удалось захватить земли вдоль морского побережья Сирии и Палестины (Иерусалимское Королевство. 2. Третий Крестовый поход. Годы с 1189-1192. Участники: феодалы. Возглавляли: Фридрих 1 Барбаросса, Филипп 2 Август и Ричард 1 Львиное сердце. Цели: возвращение Иерусалима от мусульманов. Результаты: взятие порта Акры (столица Иерусалимского Королевства). Но отвоевать город так и не удалось. 3. Четвёртый Крестовый поход. 1204 год. Участники: Крестоносцы. Возглавил папа Иннокентий 3. Цели: Захват Константинополя и разграбление города. Результаты: Создание Латинской империи со столицей в Константинополе. Всё)