С клавиатуры вводиться длина ширина и высота коробки найти его обьем
Информатика
С клавиатуры вводиться длина ширина и высота коробки найти его обьем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
varv,a,b,c: real;beginwriteln ('введи длину, ширину и высоту коробки');read (a,b,c);v:=a*b*c;writeln ('объем коробки равен', v);end.
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