Рещи пример столбикам 622560÷3 и ещо 620420÷3

Математика
Рещи пример столбикам 622560÷3 и ещо 620420÷3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
622560 / 3 6_            207520 022   21_      15      15_        06          6_          0 620420 / 3 6_           206806,6 020   18_     24     24_       020         18_           20           18_             2
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