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Из чего состоят очки пожалуйста помогите
Окружающий мир
Из чего состоят очки пожалуйста помогите
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Гость:
Стекла, оправа. Все вроде :D
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