Из чего состоит земная кора

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Земная кора состоит из многочисленных слоев скальных пород. Эти отложения испытывают постоянное давление нижележащих слоев коры.Иногда эти силы оказывают настолько большое давление, что скальные отложения приходят в движение: начинают наползать друг на друга, складываться или переламываться, подобно чрезмерно согнутой палке. Обломки скальных отложений медленно возвращаются в прежнее положение.Иногда движение земной коры вызывает резкие толчки коры. Они называются землетрясениями.Горные породы, из которых состоит земная кора, можно разделить на три категории: скальные, осадочные и вулканические. Скальные породы образовались после застывания жидкой части земного ядра, так называемой «магмы».Осадочные и вулканические породы получились из обломков расколотых скальных пород, мертвых растений (уголь) или останков животных (нефть) (заметка xurma.ru). В поверхностных слоях все составляющие постоянно перемешиваются под воздействием воды, льда или ветра. Осадочные породы меняют свою форму и вид под воздействием высокой температуры и огромного давления. Но этот процесс происходит в течение длительного времени.Земная кора напоминает кору дерева; только живительной влагой для нее является не вода, а огонь. Интересное видео, про исследование земной коры.