Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от других имеющих одинаковый вес . Как выделить ее двумя взвешиваниямина весах с чашами без гирь? Можно ли при этом выяснить ,легче ли она остальных.

Математика

Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от других имеющих одинаковый вес . Как выделить ее двумя взвешиваниямина весах с чашами без гирь? Можно ли при этом выяснить ,легче ли она остальных.

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