Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от других имеющих одинаковый вес . Как выделить ее двумя взвешиваниямина весах с чашами без гирь? Можно ли при этом выяснить ,легче ли она остальных.

Математика
Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от других имеющих одинаковый вес . Как выделить ее двумя взвешиваниямина весах с чашами без гирь? Можно ли при этом выяснить ,легче ли она остальных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взвешиваем сначала по 2 монеты. берем те,которые легче,а затем взвешиваем их.
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