Пожалуйста срочно нужно 7 предложений школьная форма будущего
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Пожалуйста срочно нужно 7 предложений школьная форма будущего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотите же узнать какая будет школьная форма бедующего? Она будет удивительная! Ребята будут носить не ОБЫЧНУЮ форму, а очень интересной. Вместо сарафанов, у девочек будут джинсы и пиджаки. А у мальчиков-школьный жилет и спортивные штаны. Если сейчас нужно носить чёрную тёмную обувь, то там можно носить яркую светлую обувь. Мне бы очень хотелось иметь такую форму!!!
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