Пожалуйста срочно нужно 7 предложений школьная форма будущего

Гость: Гость:

Хотите же узнать какая будет школьная форма бедующего? Она будет удивительная! Ребята будут носить не ОБЫЧНУЮ форму, а очень интересной. Вместо сарафанов, у девочек будут джинсы и пиджаки. А у мальчиков-школьный жилет и спортивные штаны. Если сейчас нужно носить чёрную тёмную обувь, то там можно носить яркую светлую обувь. Мне бы очень хотелось иметь такую форму!!!