Пожалуйста срочно нужно 7 предложений школьная форма будущего

Русский язык
Пожалуйста срочно нужно 7 предложений школьная форма будущего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотите же узнать какая будет школьная форма бедующего? Она будет удивительная! Ребята будут носить не ОБЫЧНУЮ форму, а очень интересной. Вместо сарафанов, у девочек будут джинсы и пиджаки. А у мальчиков-школьный жилет и спортивные штаны. Если сейчас нужно носить чёрную тёмную обувь, то там можно носить яркую светлую обувь. Мне бы очень хотелось иметь такую форму!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова ладошкой
Ответить
Математика
Решите пожалуйста нам задачу
Ответить
Українська мова
Запишіть фонетичну транскрипцію слів: стелиться і розганяєшся
Ответить
Русский язык
Напишите фразеологизмы со словом пустой
Ответить
Русский язык
Напишите фразеологизмы со словом пустой
Ответить