География 6 класс описание реки Амазонки учебник просвещение страница 114 Скажите ??ожалуйста

Гость: Гость:

1)В Северной части Южной Америки. 2)Исток реки-слияние рек Мараньон и Укаяли 3)Течет с Запада на Восток 4)Течет по низменности,исток реки находится на высоте 100м.. 5)Я думаю,это дожди. 6)Она полноводна в течение всего года. Правые притоки, бассейны которых расположены в Южном полушарии, и левые с водосборами в Северном полушарии ввиду разновременности выпадения дождей имеют паводки. Пиши по пунктам