Авторское отношение к героям Дубровского

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Владимир Дубровский с одной стороны расточительный и честолюбивый офицер, позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем. Владимир рано лишился матери и почти не знал отца. Со всем тем он романтически был к нему привязан и любил семейственную жизнь, которой не успел насладиться. Поэтому мысль потерять отца терзала его сердце. Автор говорит, что Владимир с волнением перечитал строки письма, которое он получил от няни. Тем самым автор подчеркивает, что его герой был нежный и любящий сын. А няню звали так же, как и няню самого автора, Орина. В этом тоже видно отношение автора к своему герою. Владимир Дубровский гордый, независимый, дороживший своей дворянской честью, из-за любви отказался от мести и вошел в дом Троекурова в роли слуги, где не мог рассчитывать на уважение и благосклонность хозяина. Автор рисует своего героя благородным защитником идеи чести, защиты прав человеческой личности. Даже сделавшись разбойником, он остается служителем справедливости. Таким и предстает в рассказе Глобовой. Месть за отца не осуществляется, он становится заступником обиженных, отказывается от мести ради любви. Человечность в Дубровском победила враждебность. Автор полностью на стороне главного героя романа. В романе «Дубровский» А. С. Пушкин с беспощадной силой обнажил произвол, самодурство дворян в лице Троекурова и князя Верейского, подлость и низость их прихлебателей Шабашкина и Спицына, готовых совершить любое клятвопреступление. Резко противостоит этому миру всевластия, жестокости, духовного оскудения иной мир- это люди из народа, дворяне Дубровские (отец и сын) . Они описаны в романе с глубоким авторским сочувствием. Мы уже отмечали, что одним из средств создания образа в романе является прямая авторская оценка. Это мы видели на образах Троекурова и Андрея Гавриловича Дубровского.