Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)!!!!!!!!!Скласти та розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голуби та 28 бакланів. Прилетіло ще 17 голубів і 15 бакланів. Яких птахів стало більше і на скільки?

Математика

Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)!!!!!!!!!Скласти та розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голуби та 28 бакланів. Прилетіло ще 17 голубів і 15 бакланів. Яких птахів стало більше і на скільки?

Автор: Гость