Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)!!!!!!!!!Скласти та розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голуби та 28 бакланів. Прилетіло ще 17 голубів і 15 бакланів. Яких птахів стало більше і на скільки?

Математика
Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)!!!!!!!!!Скласти та розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голуби та 28 бакланів. Прилетіло ще 17 голубів і 15 бакланів. Яких птахів стало більше і на скільки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+17=49 (голубей) стало 2) 28+15=43 (бакланов) стало 3) 49-43=6 (птиц) разница Ответ: голубей стало больше, чем бакланов на 6 птиц.
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