2) Проанализируйте решение: 17*11=17*(10+1) =170+17=187 Выполните умножение без столбика (такж?? как указано в примере): A. 11*11= B. 87*11= C. 64*12= D. 29*13=

Математика

2) Проанализируйте решение: 17*11=17*(10+1) =170+17=187 Выполните умножение без столбика (такж?? как указано в примере): A. 11*11= B. 87*11= C. 64*12= D. 29*13=

Автор: Гость