2) Проанализируйте решение: 17*11=17*(10+1) =170+17=187 Выполните умножение без столбика (такж?? как указано в примере): A. 11*11= B. 87*11= C. 64*12= D. 29*13=
Математика
2) Проанализируйте решение: 17*11=17*(10+1) =170+17=187 Выполните умножение без столбика (такж?? как указано в примере): A. 11*11= B. 87*11= C. 64*12= D. 29*13=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. 11*11=(10+1)*11=110+11=121 В. 87*11=87*(10+1)=870+87=957 С. 64*12=64*(10+2)=640+128=768 D. 29*13=13*(30-1)=390-13=377
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