0голосов В баллоне находится идеальный газ. Когда часть газа выпустили, температура газа в баллоне уменьшилась в 3 раза, а давление уменьшилось в 4 раза. Какую часть газа выпустили?
Физика
0голосов В баллоне находится идеальный газ. Когда часть газа выпустили, температура газа в баллоне уменьшилась в 3 раза, а давление уменьшилось в 4 раза. Какую часть газа выпустили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV/T = 3/4 от первоначального т.е. осталось 3\4 массы, выпустили 1\4 часть...
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