Добрати означення до іменників: фламінго, рояль, ООН, Баку.
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Добрати означення до іменників: фламінго, рояль, ООН, Баку.
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Фламінго-великі птахи з рожевим окрасом.Мають довгі ноги й шию,великий вигнутий дзьоб. Рояль-музичний інструмент, різновид фортепіано, в якому струни, дека і механічна частина розташовані горизонтально. ООН- Організа́ція Об'є́днаних На́цій -глобальна міжнародна організація. Баку- толиця Азербайджанської Республіки, найбільший промисловий, економічний, і науково-технічний центр.
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