У молекулі Днк з відносною масою 51 750 а.о.м на тимінові нуклеотиди припадає 8970 а.о.м .Визначте маси інших нуклеотидів і довжину цього фрагмента Днк

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Количество тимидиловых нуклеотидов равняется количеству адениловых, т.е. 8970. Вместе они составляют 8970+8970=17940. Теперь вычисляем сумму нуклеотидов гуаниловых и цитидиловых: 51750-17940=33810. Общую сумму гуаниловых и цитидиловых нуклеотидов делим на 2, т.к. количество их комплементарно: 33810 :2=16905. Значит,Т= А=8970; Ц=Г=16905