У молекулі Днк з відносною масою 51 750 а.о.м на тимінові нуклеотиди припадає 8970 а.о.м .Визначте маси інших нуклеотидів і довжину цього фрагмента Днк

Биология
У молекулі Днк з відносною масою 51 750 а.о.м на тимінові нуклеотиди припадає 8970 а.о.м .Визначте маси інших нуклеотидів і довжину цього фрагмента Днк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество  тимидиловых нуклеотидов равняется количеству  адениловых, т.е. 8970. Вместе они составляют 8970+8970=17940. Теперь  вычисляем сумму  нуклеотидов гуаниловых и цитидиловых: 51750-17940=33810. Общую сумму  гуаниловых и цитидиловых нуклеотидов делим на 2, т.к. количество их комплементарно: 33810 :2=16905. Значит,Т= А=8970;  Ц=Г=16905
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