Используя свойства сложения и вычитания упростите выражение а]1007-848-а; в] d-220+432 б] 691+y+236
Математика
Используя свойства сложения и вычитания упростите выражение а]1007-848-а; в] d-220+432 б] 691+y+236
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1007-848-а = 159 - а 691+у+236 = 927 + у d-220+432 = d + 232
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