Помогите найти какую-нибудь информацию о классической музыке в современной аранжировке !

Музыка
Помогите найти какую-нибудь информацию о классической музыке в современной аранжировке !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рок в обработке ! Симфонический оркестр, басы, какие-нибудь странные звуки - что угодно и без слов, только музыка. Поделитесь исполнителями , треками. С благодарностью к неравнодушным
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