Составить не большой рассказал, чтобы а рассказе были все слова: буря,ураган,штиль,горе,беда,радость,мастер,знаток,новичок,мгновение,момент,вечность, обыкновенный,обычный,необычный,дорогой,ценный, дешёвый,простой,обычный,трудны...

Гость: Гость:

Эта история произошла в прошлом году, поднялась буря, начался сильный ураган. Чтобы дождаться штиля, жители небольшого города закрылись в подвалах домов. Когда стихия успокоилась, жители затаили дыхание в ожидании горя и бед, неминуемо следовавшими за бешенствам природы. Какая же радость охватила город, когда старый мастер четырежды позвонил в колокол на башне на главной площади. Это означало, что никто из горожан не пострадал. Знаток своего дела - опытный спасатель и его помощник - новичок, на мгновение засомневались в том, что никто не пострадал. Но в тот же момент, заставили себя поверить в это. Ушедших в вечность нет, и это необыкновенное дело. Обычный ураган в их городе рушил дома, уносил жизни людей. Значит, этот ураган был необычный. В дорогом доме, недалеко от главной площади хозяин дома, когда вышел из подвала, склонился над ящиком с ценными вещами. Он понял, что все эти вещи дешевые, по сравнению с тем, что он мог потерять, если бы остался на втором этаже дома во время бури, с целью охранять сокровища. Простой продавец в магазине, вернулся к трудной работе, умный профессор дальше изучал происхождение человека разумного. Глупые люди вернулись к своим делам, даже не догадываясь, что их город решили захватить - подумал захватчик. Но люди не были глупыми, они решили схватить его, как только он попытается взять город. Захватчик, когда узнал об этом, огорчился и опечалился. Остаётся только обрадовать горожан, что им больше ничего не угрожает.