Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения, Это снег? автор Г.Сапгир

Русский язык

Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения, Это снег? автор Г.Сапгир

Автор: Гость