Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения, Это снег? автор Г.Сапгир
Русский язык
Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения, Это снег? автор Г.Сапгир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
падать-выпал диво - удивился двор - на дворе травка - на траве октябрь - в октябре На земле - земли, лежит - лёжа, травинка - травка, под стекло-стёкла, зима - зимы.
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