У кокого вещества степень окисления IV
Химия
У кокого вещества степень окисления IV
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то ст. окисления может быть положительной. отрицательной и нулевой. Если имеется ввиду степень окисления +4, то такую степень окисления (высшую) имеют химические элементы в соединениях сложных веществ IV группы главной А подгруппы.
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