Сравни отношения соловья к князю Владимиру и к Ильи Муромцу
Литература
Сравни отношения соловья к князю Владимиру и к Ильи Муромцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соловей хотел убить князя Владимира , но жажда крови Ильи Мурома брала верх . Поэтому он отказал царю попросил дать приказание Илье Муромцу
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