Перевести в родительный и дательный падеж _______ три подвижных состава – тры рух??мых складу. Родны склон ? Давальны склон ?

Беларуская мова

Перевести в родительный и дательный падеж _______ три подвижных состава – тры рух??мых складу. Родны склон ? Давальны склон ?

Автор: Гость