Перевести в родительный и дательный падеж _______ три подвижных состава – тры рух??мых складу. Родны склон ? Давальны склон ?
Беларуская мова
Перевести в родительный и дательный падеж _______ три подвижных состава – тры рух??мых складу. Родны склон ? Давальны склон ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тры рухомыя саставы ( склад- состав в значении "состав слова", но "состав поезда"- састаў) родны- трох рухомых саставаў давальны- тром рухомым саставам
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