Решите пожалуйста пример 5 3/8 - 3 5/6=
Математика
Решите пожалуйста пример 5 3/8 - 3 5/6=
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5 3/8 - 3 5/6=43/8-17/6=43/24-17/24=1 2/24
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