Нужно 8 предложений с чередующимися гласными в корне гар, зар,зор из Романа "Дубровский! Прошу умоляю всё что угодно только помогите и побыстрее.
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Нужно 8 предложений с чередующимися гласными в корне гар, зар,зор из Романа "Дубровский! Прошу умоляю всё что угодно только помогите и побыстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надзором больше не знаю
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