Из сказки "О мёртвой царевне..." : выписать из текста ключевые слова, с помощью которых могли бы воссоздать портрет и характер царевны.

Литература

Из сказки "О мёртвой царевне..." : выписать из текста ключевые слова, с помощью которых могли бы воссоздать портрет и характер царевны.

Автор: Гость