Из сказки "О мёртвой царевне..." : выписать из текста ключевые слова, с помощью которых могли бы воссоздать портрет и характер царевны.
Литература
Из сказки "О мёртвой царевне..." : выписать из текста ключевые слова, с помощью которых могли бы воссоздать портрет и характер царевны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть белолица, черноброва, нраву краткого такого.
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