Из книги выпал фрагмент из 96 листов(1 лист = 2 страницы). Может ли сумма номеров всех страниц равняться 20170?

Математика
Из книги выпал фрагмент из 96 листов(1 лист = 2 страницы). Может ли сумма номеров всех страниц равняться 20170?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это. Надо номера страниц сложить и все
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