Из книги выпал фрагмент из 96 листов(1 лист = 2 страницы). Может ли сумма номеров всех страниц равняться 20170?

Математика

Из книги выпал фрагмент из 96 листов(1 лист = 2 страницы). Может ли сумма номеров всех страниц равняться 20170?

Автор: Гость