Объём звукового файла 93,75Кбайт,глубина кодирования 8 бит.Какова длительность звучания этого файла,записанного с частотой дискретизации 24кГц?
Информатика
Объём звукового файла 93,75Кбайт,глубина кодирования 8 бит.Какова длительность звучания этого файла,записанного с частотой дискретизации 24кГц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=93,75 Кбайт=93,75*1024*8 бит =768 000 бит H=24 КГц=24 000 Гц t = 768 000:24 000:8= 4 секунды
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