Интеграл 100 баллов. Решите правильно пожалуйста. Вычислить определенный интеграл
Математика
Интеграл 100 баллов. Решите правильно пожалуйста. Вычислить определенный интеграл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
u=lny,dv=ydy,du=dy/y,v=y²/2 = u=lny,dv=dy,du=1/y,v=y =2ln2-1-2ln2+2-1/2*ln1+1/4+ln1-1=1/4= =0,25
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