Какую роль выполняют города?

География
Какую роль выполняют города?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Также города выполняют функции курорта,столицы и др.
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