ПЛИЗ СРОЧНО!!! Нужен доклад на тему характер и эмоции только хороший доклад плиз и ??аленький плиз помогите

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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 1. У человека трусливого непременно почки реагируют на разного рода страхи. Надпочечниками выбрасывается в кровь повышенное количество адреналина и норадреналина. Такие гормоны разлагаются на токсичные вещества, а почки человека, должны пропускать их через себя. Поэтому, в почках активизируется такой гормон, как ренин, который сужает сосуды, чем способствует повышению кровяного давления. Причиной (нередко) гипертонической болезни часто является именно почечные проблемы; 2. У гордого человека чаще других распространены заболевания желудочно-кишечного тракта —, различные язвы, а также психические расстройства. Человек, который считает себя лучше и умнее других — даже не догадывается, что именно гордыня может послужить и быть причиной серьезных заболеваний. Именно такие люди не просят ни у кого помощи, превращаясь в такую себе замкнутую систему, которая может, конечно, взрываться время от времени самым большим «вулканом»; 3. У человека жадного довольно часто происходит непроходимость кишечника, возникают запоры, различные нарушения обмена веществ и снижение всего иммунитета организма. Все эти проблемы не лучшим способом влияют на способность организма к саморегуляции – это в последствии приводит к различного рода онкологическим заболеваниям. Такими вестниками опасностей становится часто вегетососудистая дистония и постоянные простуды организма, которые постепенно и «уверенно» снижают иммунитет в целом. Это касается именно тех людей, кто боится с чем-либо расстаться и кто именно хочет только для себя «много и всего»; Я питалась)