Пусть память видеокарты имеет объем 16384 Мбайт,разрешение монитора 1280х1024, вы просм??триваете видео со скоростью 60 кадров в секунду.Сколько секунд видеоролика поместится в видеопамять, если цветовая палитра из 1024 цветов?
Информатика
Пусть память видеокарты имеет объем 16384 Мбайт,разрешение монитора 1280х1024, вы просм??триваете видео со скоростью 60 кадров в секунду.Сколько секунд видеоролика поместится в видеопамять, если цветовая палитра из 1024 цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=K*T*Vк*i, К=1280*1024, Vк=60 кадров/сек, i=10 (1024=2^10) V=16384Мбайта=16384*1024*1024*8 бит Т=(16384*1024*1024*8 )/(1280*1024*60*10)= 174,763 cек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык