Пусть память видеокарты имеет объем 16384 Мбайт,разрешение монитора 1280х1024, вы просм??триваете видео со скоростью 60 кадров в секунду.Сколько секунд видеоролика поместится в видеопамять, если цветовая палитра из 1024 цветов?

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Пусть память видеокарты имеет объем 16384 Мбайт,разрешение монитора 1280х1024, вы просм??триваете видео со скоростью 60 кадров в секунду.Сколько секунд видеоролика поместится в видеопамять, если цветовая палитра из 1024 цветов?

Автор: Гость