3) Задача на движение. Из городов A и B , расстояние между которыми равно 330 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 180 км от города B . Найдите скорость автомобил...

Математика
3) Задача на движение. Из городов A и B , расстояние между которыми равно 330 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 180 км от города B . Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города A .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)330-180=150(км)-расстояние, пройденное первым; 2)150:3=50(км/ч)-скорость первого
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