Ластівка зліпила гніздо для пташенят. Летів мимо стриж. Побачив гніздо і зайняв його. Ластівка не розгубилася. Вона покликала на допомогу інших ластівок. Разом вони вигнали стрижа з гнізда. ПОМОГИТЕ пож. придумать конец текста ...
Українська мова
Ластівка зліпила гніздо для пташенят. Летів мимо стриж. Побачив гніздо і зайняв його. Ластівка не розгубилася. Вона покликала на допомогу інших ластівок. Разом вони вигнали стрижа з гнізда. ПОМОГИТЕ пож. придумать конец текста из двух предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стриж зрозумів, що сила полягає в співдружності.Ластівки розумні птахи-вони завжди триимаються разом, тому їм неважко подолати біду.
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