Ластівка зліпила гніздо для пташенят. Летів мимо стриж. Побачив гніздо і зайняв його. Ластівка не розгубилася. Вона покликала на допомогу інших ластівок. Разом вони вигнали стрижа з гнізда. ПОМОГИТЕ пож. придумать конец текста ...

Українська мова

Ластівка зліпила гніздо для пташенят. Летів мимо стриж. Побачив гніздо і зайняв його. Ластівка не розгубилася. Вона покликала на допомогу інших ластівок. Разом вони вигнали стрижа з гнізда. ПОМОГИТЕ пож. придумать конец текста из двух предложений

Автор: Гость